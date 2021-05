La Russia lancia lo Sputnik Light, il monodose “efficace contro tutte le varianti” (Di giovedì 6 maggio 2021) Mosca, 6 mag – La Russia ha annunciato di aver registrato il suo vaccino monodose contro il coronavirus, lo Sputnik Light, efficace contro tutte le varianti. Secondo una nota del Fondo russo per gli investimenti diretti, che finanzia lo sviluppo del vaccino, lo Sputnik Light ha un efficacia del 79,4% contro il 91,6% della versione con due dosi, come riporta l’agenzia Tass. “Sputnik Light efficace contro tutti i nuovi ceppi di coronavirus” Stando a quanto riporta il Fondo russo per gli investimenti diretti, in base ai test di laboratorio, il vaccino Sputnik Light è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 6 maggio 2021) Mosca, 6 mag – Laha annunciato di aver registrato il suo vaccinoil coronavirus, lole. Secondo una nota del Fondo russo per gli investimenti diretti, che finanzia lo sviluppo del vaccino, loha un efficacia del 79,4%il 91,6% della versione con due dosi, come riporta l’agenzia Tass. “tutti i nuovi ceppi di coronavirus” Stando a quanto riporta il Fondo russo per gli investimenti diretti, in base ai test di laboratorio, il vaccinoè ...

