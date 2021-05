«La Casa di Carta 5» | addio | Professore

(Di giovedì 6 maggio 2021) Lasciare andare un personaggio, specie dopo averci convissuto per tanti anni, non è mai facile, e l’ultimo video postato da Álvaro Morte su Instagram ne è la conferma. Visibilmente commosso e con un sorriso appena abbozzato Morte, infatti, si filma mentre si allontana dal set della quinta e ultima stagione de La Casa di Carta, che vedremo prossimamente su Netflix, salutando per sempre colui che gli ha permesso di farsi conoscere al grande pubblico regalandogli quella che Indiana Jones avrebbe definito «fortuna e gloria»: il Professore.

