Incidente frontale a Villanova d'Albenga, muore 23enne cuneese e 19enne di Alassio (Di giovedì 6 maggio 2021) Drammatico Incidente ieri sera sull'Aurelia bis all'altezza di Villanova d'Albenga. Due giovani, Emanuele Albanto, 23 anni, originario del cuneese, e Marco Parascosso, 19 anni, di Alassio, sono morti in uno scontro frontale tra due auto. Incidente sull'Aurelia bis, morti Emanuele e Marco Lo schianto sarebbe avvenuto intorno alle 22 e 20. Una Ford Fiesta diretta L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

