I terroristi rossi e le parole senza vergogna (Di giovedì 6 maggio 2021) "Restiamo in Francia", hanno detto i terroristi rossi arrestati, alla prima udienza per l'estradizione, a Parigi. Marina Petrella, componente della colonna romana delle Br, si è spinta a dichiarare addirittura che "le vittime sono già state risarcite". Con quale sprezzo della vergogna certe parole vengono pronunciate, e da molti intellettuali persino accettate? L' ondata neanche tanto sotterranea di osceno giustificazionismo nei confronti del terrore, è il segnale che la ferita nazionale resta aperta. E non basteranno questi arresti a sanarla. Dicono che bisogna essere misericordiosi. Che occorre perdonare. Che è passato troppo tempo. Colpisce come persone che in nome di principi ideologici (folli, ma pur sempre principi) hanno seminato morte senza alcun rigurgito di coscienza, oggi siano disposti a ...

