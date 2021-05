Governo Draghi dice stop a Tim-Open Fiber | titolo crolla in Borsa

(Di giovedì 6 maggio 2021) Ilannuncia loal progetto di rete unitaria Tim-, la notizia fare ilin: -5,3% in mattinata Ilchiude al progetto Tim-decidendo l’immediatoal progetto di rete unitaria, la decisione non è passata inosservata e ha avuto non poco conseguenze. Dopo la comunicazione pervenuta da Palazzo Chigi infattiinildel gruppo guidato dall’amministratore delegato, Luigi Gubitosi. Ilalle ore 10 cede il 5,3% a 0,42 euro. Mentre nei giorni scorsi, alla notizia dell’acquisto da parte di Cdp di un ulteriore ...

Advertising

matteorenzi : Sulla strana vicenda della #signorainAutogrill @ilriformista la tocca piano. Chi pensa di intimorirmi ha sbagliato… - fattoquotidiano : Vittoria Baldino, capogruppo in Commissione Affari costituzionali: “Il governo Conte è caduto anche per le polemich… - fanpage : 'Il sottosegretario Durigon si dovrebbe dimettere all’istante' Le parole di Alessandro Di Battista a… - _lubeck : 'Se il Governo Draghi aveva offerto alla Lega una legittimazione democratica, l’antologia di mostruosità pronunciat… - magicaGrmente22 : Chiusure e divieti, si rischia un'estate da incubo. Con il dubbio del coprifuoco - Il Tempo -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi

Governo

MILANO - Ilha posto la fiducia sull'approvazione del decreto Sostegni, il primo intervento del nuovo esecutivo a favore delle imprese e famiglie che hanno subito un colpo dalla pandemia del Covid. ...Si parla della Lega e di Matteo Salvini , che nelle ultime settimane ha esternato delle posizioni in contrasto e nette rispetto a quelle prese dallo stessodi cui fa parte. A riguardo ...Telecom Italia è arrivata perdere oltre il 9% in borsa sull'onda delle indiscrezioni a proposito di un'ostilità del Governo Draghi al progetto di rete unica sponsorizzato dal precedente Governo Conte."L'impianto generale del Pnrr offre un'occasione unica per recuperare i ritardi del Paese in termini di riforme e rilancio dell'economia e dell'occupazione. (ANSA) ...