Edilizia | le vite dei lavoratori appese al filo dell’insicurezza

(Di giovedì 6 maggio 2021) MESTRE – “Stando ai più recenti dati Fillea Cgil, i morti sul lavoro insono arrivati a 32 contro i 12 dello stesso periodo 2020. L’incremento è impressionante: quasi il 170% in più. Sono dati drammatici e sconfortanti, soprattutto perché tutte lespezzate e tutti gli incidenti avrebbero potuto essere evitati, adottando adeguate misure preventive (peraltro obbligatorie per legge), accompagnate da controlli e ispezioni più diffusi”. Mauro Rossato, Presidente dell’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega Engineering di Mestre, commenta così l’emergenza morti bianche in. E aggiunge: “Da oltre un decennio ci occupiamo di monitorare gli infortuni sul lavoro nel nostro Paese e, purtroppo, il settore dell’è tra i protagonisti delle tragedie quotidiane che si consumano nei luoghi di ...

PROPOSTE PER LA SICUREZZA I settori sorveglianti speciali sono edilizia e agricoltura. "Le... MESTRE - "Stando ai più recenti dati Fillea Cgil, i morti sul lavoro in edilizia sono arrivati a 32 contro i 12 dello stesso periodo 2020. L'incremento è ... Per dare un segnale chiaro dell'assurdità di tante vite perdute, i sindacati degli edili di CGIL, CISL e UIL di Bergamo hanno proclamato uno sciopero del loro settore.