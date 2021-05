Dl Sostegni, Artigiani: “Emendamento approvato sulla Tari complica vita alle imprese” (Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) – “L’obiettivo era concedere più tempo a imprese e Comuni per adeguarsi alla nuova disciplina sui rifiuti urbani ed ai relativi impatti sulla Tari, ma quanto è stato approvato con l’Emendamento 30.64 al Decreto Sostegni – modificato in sede di approvazione rispetto al testo iniziale – è un pasticcio e non rappresenta una soluzione, almeno per le imprese”. È quanto sottolineano in un comunicato CNA, Confartigianato e CasArtigiani rilevando che si chiede alle imprese di comunicare entro il 31 maggio prossimo quali rifiuti urbani l’impresa intenda conferire al di fuori del servizio pubblico, sfruttando una opportunità prevista dal d.lgs 116/2020, ai fini della conseguente applicazione o meno della ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) – “L’obiettivo era concedere più tempo ae Comuni per adeguarsi alla nuova disciplina sui rifiuti urbani ed ai relativi impatti, ma quanto è statocon l’30.64 al Decreto– modificato in sede di approvazione rispetto al testo iniziale – è un pasticcio e non rappresenta una soluzione, almeno per le”. È quanto sottolineano in un comunicato CNA, Confartigianato e Casrilevando che si chiededi comunicare entro il 31 maggio prossimo quali rifiuti urbani l’impresa intenda conferire al di fuori del servizio pubblico, sfruttando una opportunità prevista dal d.lgs 116/2020, ai fini della conseguente applicazione o meno della ...

