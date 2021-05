Covid, personale scolastico ad elevato rischio di contagio. Responsabilità e obblighi di denuncia dei dirigenti scolastici. Chiarimenti Inail [PDF] (Di giovedì 6 maggio 2021) Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato la nota n.688 del 5 maggio 2021, a firma del capo dipartimento Stefano Versari, in merito ai Chiarimenti Inail per quanto riguarda la denuncia di infortunio del personale scolastico positivo al Covid-19 e la copertura assicurativa per studenti e docenti in didattica a distanza o didattica digitale integrata. L'articolo Covid, personale scolastico ad elevato rischio di contagio. Responsabilità e obblighi di denuncia dei dirigenti scolastici. Chiarimenti Inail PDF . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 6 maggio 2021) Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato la nota n.688 del 5 maggio 2021, a firma del capo dipartimento Stefano Versari, in merito aiper quanto riguarda ladi infortunio delpositivo al-19 e la copertura assicurativa per studenti e docenti in didattica a distanza o didattica digitale integrata. L'articoloaddidideiPDF .

