Covid, Palù: “Virus già da settembre 2019, Cina zitta per 3 mesi” (Di giovedì 6 maggio 2021) Le origini del coronaVirus? “C’è poco da dire: il Virus è cinese perché è lì che è nato e lì si è sviluppato”. Ma “i cinesi nel 2000 sono stati zitti almeno 6 mesi prima di parlare del Virus della Sars, e in questo caso sono stati zitti almeno tre mesi perché già a settembre 2019 era presente”. Lo ha sottolineato il presidente dell’Aifa Giorgio Palù nel corso del punto stampa della Regione Veneto ripercorrendo la storia delle mutazioni del Sars-Cov-2. “La variante Sudafricana e la variante Brasiliana – ha aggiunto -, sono importanti perché aumentano il fattore di diffusione e resistono agli anticorpi. La variante Sudafricana è la più preoccupante perchè si diffonde di più, da 3 a 5 volte rispetto alle altre, ma i vaccini funzionano”. “La variante ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 maggio 2021) Le origini del corona? “C’è poco da dire: ilè cinese perché è lì che è nato e lì si è sviluppato”. Ma “i cinesi nel 2000 sono stati zitti almeno 6prima di parlare deldella Sars, e in questo caso sono stati zitti almeno treperché già aera presente”. Lo ha sottolineato il presidente dell’Aifa Giorgionel corso del punto stampa della Regione Veneto ripercorrendo la storia delle mutazioni del Sars-Cov-2. “La variante Sudafricana e la variante Brasiliana – ha aggiunto -, sono importanti perché aumentano il fattore di diffusione e resistono agli anticorpi. La variante Sudafricana è la più preoccupante perchè si diffonde di più, da 3 a 5 volte rispetto alle altre, ma i vaccini funzionano”. “La variante ...

