Chi sono i futuri Santi proclamati da Papa Francesco? (Di giovedì 6 maggio 2021) Il Paradiso si arricchirà, a breve, di altri nuovi Santi. Francesco ha deciso di innalzare ben 7 Beati agli onori degli altari. Uomini e donne che hanno donato la loro vita per i più poveri e per i bisognosi, testimoniando la carità anche con i loro gesti quotidiani. La scelta di Papa Francesco, in un L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 6 maggio 2021) Il Paradiso si arricchirà, a breve, di altri nuoviha deciso di innalzare ben 7 Beati agli onori degli altari. Uomini e donne che hanno donato la loro vita per i più poveri e per i bisognosi, testimoniando la carità anche con i loro gesti quotidiani. La scelta di, in un L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

LegaSalvini : Attilio Fontana: 'Io avevo suggerito un anno fa, prima che scoppiasse la pandemia, di imporre quarantene per chi ar… - fabiochiusi : Ma come è possibile che non ci sia *alcun* dibattito su una cosa simile? Ci sono questioni scientifiche, tecniche,… - valigiablu : Chi sono le «Terf», le femministe «critiche del genere» che si oppongono al ddl Zan | @elenatebano… - Thetigerblack4 : RT @Scorpioneee96: Mi sto preoccupando, i ristoranti sono aperti già da giorni e ancora non leggo le polemiche su chi deve pagare la cena. - Guzzi19958320 : RT @marioadinolfi: Pensate se mi fossi permesso io di dedicare questa “battuta” con annesso gesto volgare a Luxuria. Non voglio pensare a c… -