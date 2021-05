“Bergamo Next Level”: conferenze e webinar sul futuro della città post-pandemia, ospiti tre ministri (Di giovedì 6 maggio 2021) Obiettivo Rinascita: Bergamo e la sua provincia si preparano a cogliere le opportunità della ripartenza post-pandemia mettendo in rete protagonisti della vita culturale e politica nazionale con istituzioni, risorse ed energie del territorio in Bergamo Next Level – Le persone e il territorio di domani, in programma dal 13 al 22 maggio. La rassegna vedrà la partecipazione tra gli altri ospiti del Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, atteso in città per il 13 maggio, oltre che del Ministro alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli e del Ministro alle Infrastrutture e alla Mobilità Sostenibile Enrico Giovannini, che prenderanno parte rispettivamente alle ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 6 maggio 2021) Obiettivo Rinascita:e la sua provincia si preparano a cogliere le opportunitàripartenzamettendo in rete protagonistivita culturale e politica nazionale con istituzioni, risorse ed energie del territorio in– Le persone e il territorio di domani, in programma dal 13 al 22 maggio. La rassegna vedrà la partecipazione tra gli altridel MinistroTransizione Ecologica Roberto Cingolani, atteso inper il 13 maggio, oltre che del Ministro alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli e del Ministro alle Infrastrutture e alla Mobilità Sostenibile Enrico Giovannini, che prenderanno parte rispettivamente alle ...

