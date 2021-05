Almanacco del 06-05-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 6 maggio 2021)del giorno giovedì 6 maggio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Lucio di Cirene nome Lucio che vada latino Lucius tradizionalmente accostato al termine Lux lucis significa luminoso splendente ma anche nato nella luce potrebbe avere legami anche con la parola greca lei bianco luminoso l’usanza voleva che si chiamassero così i bambini nati alle prime luci dell’alba o in giornate luminose dice proverbio se piove i primi di maggio noci e fichi faranno Buon viaggio Noi ricordiamo i nati di oggi che sono Sigmund Freud Rodolfo Valentino George Clooney e i nostri nati di oggi ci dobbiamo come se non ci dobbiamo Eccoli qui Daniele Marina Maria Teresa e Lorenzo Buon compleanno a voi i più rapidiche ci hanno raggiunto anche questa mattina sono qui sono qui i più veloci è Soprattutto quelli che ti portano i fogli con i loro nomi sopra il tavolo ...