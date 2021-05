“Accelera con Amazon”, Confagricoltura sostiene l’Agricoltura 4.0 (Di giovedì 6 maggio 2021) Al via a fine maggio le Accademie Virtuali guidate dalla Confederazione nell’ambito del programma di formazione gratuito di Amazon, dedicato alle imprese agricole italiane per approfondire l’impatto positivo delle tecnologie digitali nel settore primario ROMA – Confagricoltura e Amazon annunciano oggi l’accordo che prevede l’ingresso della principale organizzazione datoriale degli agricoltori in Italia all’interno del programma “Accelera con Amazon”, il percorso di formazione gratuito realizzato in collaborazione con ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business, CONFAPI – Confederazione italiana della piccola e media industria privata, e Netcomm, il Consorzio del Commercio Digitale Italiano per ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 6 maggio 2021) Al via a fine maggio le Accademie Virtuali guidate dalla Confederazione nell’ambito del programma di formazione gratuito di, dedicato alle imprese agricole italiane per approfondire l’impatto positivo delle tecnologie digitali nel settore primario ROMA –annunciano oggi l’accordo che prevede l’ingresso della principale organizzazione datoriale degli agricoltori in Italia all’interno del programma “con”, il percorso di formazione gratuito realizzato in collaborazione con ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business, CONFAPI – Confederazione italiana della piccola e media industria privata, e Netcomm, il Consorzio del Commercio Digitale Italiano per ...

Ultime Notizie dalla rete : Accelera con Al via accademie virtuali Confagricoltura e Amazon su digitale Confagricoltura e Amazon annunciano oggi un accordo che prevede l'ingresso della principale organizzazione datoriale degli agricoltori in Italia all'interno del programma 'Accelera con Amazon', il percorso di formazione gratuito realizzato in collaborazione con ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, MIP Politecnico ...

Maxi tendone Croce Rossa ai Gigli. L’Asl accelera, via con i nuovi hub LA NAZIONE “Accelera con Amazon”, Confagricoltura sostiene l’Agricoltura 4.0 Per maggiori informazioni circa il programma completo e ricevere aggiornamenti è possibile accedere a questo link https://services.amazon.it/accelera-con-amazon/accademia-confagricoltura.html A ...

