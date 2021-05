Vannini | Ciontoli chiede di stare in cella con il figlio Federico | la risposta

matteosalvinimi : ??Il mio abbraccio di vicinanza alla famiglia #Vannini, soddisfazione perché oggi è stata fatta giustizia per Marco. - Agenzia_Ansa : FLASH | Vannini, la Cassazione conferma le condanne dei Ciontoli #ANSA - Agenzia_Ansa : Sono definitive le condanne a 14 anni per Antonio Ciontoli, e a 9 anni e 4 mesi per la moglie Maria Pezzillo e i fi… - BlancStefan : RT @matteosalvinimi: Attesa oggi la sentenza della Cassazione che può decidere di confermare la sentenza per omicidio volontario, annullare… - marcosciccutell : RT @fattoquotidiano: La telegiustizia che condanna tutti i Ciontoli Leggi: -

Ultime Notizie dalla rete : Vannini Ciontoli

Famigliacondannata per l'omicidio, la sentenza Per tutti gli imputati, raggiunti da sentenza definitiva emessa dalla Corte di Cassazione, è stata confermata la precedente sentenza ...Omicidio Marco, la prima notte in carcere per la famiglia. Tutto dopo la conferma della condanna, decisa dalla Corte di Cassazione, a 14 anni per Antonio. L'accusa è quella di omicidio ...Omicidio Vannini: dopo la sentenza della Cassazione, Antonio Ciontoli, condannato per omicidio, chiede di stare con il figlio ...Omicidio Marco Vannini, respinta la richiesta di Antonio Ciontoli in carcere: “Posso stare in cella con mio figlio Federico?”. Appena giunto in carcere Antonio Ciontoli avrebbe chiesto di condividere ...