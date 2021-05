Quando riaprono palestre e piscine? Ultime novità maggio e giugno (Di mercoledì 5 maggio 2021) E’ stato approvato, non senza alcuni malumori all’interno della maggioranza, il nuovo decreto per fronteggiare l’emergenza da Covid-19. Sarà in vigore dal 26 aprile e per gli sportivi in particolare, ci sono informazioni importanti per la riapertura di palestre e piscine al chiuso. Le palestre all’aperto sono già attive da tutto il periodo pandemico in zona gialla e arancione, mentre è già stato reso noto che le piscine all’aperto apriranno dal 15 maggio e le palestre al chiuso dall’1 giugno. Queste le date fondamentali per gli appassionati, che ormai da sei mesi attendono di poter tornare agli allenamenti. Con il decreto in vigore dal 26 aprile, dunque, nessuna apertura immediata, ma si traccia la strada per le riaperture in settori che hanno sofferto ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 maggio 2021) E’ stato approvato, non senza alcuni malumori all’interno dellaranza, il nuovo decreto per fronteggiare l’emergenza da Covid-19. Sarà in vigore dal 26 aprile e per gli sportivi in particolare, ci sono informazioni importanti per la riapertura dial chiuso. Leall’aperto sono già attive da tutto il periodo pandemico in zona gialla e arancione, mentre è già stato reso noto che leall’aperto apriranno dal 15e leal chiuso dall’1. Queste le date fondamentali per gli appassionati, che ormai da sei mesi attendono di poter tornare agli allenamenti. Con il decreto in vigore dal 26 aprile, dunque, nessuna apertura immediata, ma si traccia la strada per le riaperture in settori che hanno sofferto ...

Ultime Notizie dalla rete : Quando riaprono 40 anni fa moriva Bobby Sands, si riaprono antiche ferite A differenza del precedente sciopero della fame del 1980, quando tutti i prigionieri repubblicani che vi presero parte si fermarono dopo 53 giorni, di fronte alle condizioni disperate di uno di loro, ...

Museo Manzoniano di Lecco un nuovo titolo per 'I promessi sposi' ... è diviso in due parti: la prima, intitolata Gli Sposi promessi, risale al 1824, quando Don ... In un momento come questo, in cui i Musei riaprono dopo le obbligatorie chiusure causate dalla pandemia e ...

Quando riaprono le spiagge a Roma e nel Lazio: le regole da seguire per andare al mare

