Principe Filippo, resa nota la causa della morte (Di mercoledì 5 maggio 2021) Lo ha reso noto con un certificato il capo dello staff medico che segue la famiglia reale, Sir Huw Thomas. Filippo di Edimburgo è morto lo scorso 9 aprile “di vecchiaia”, anzi “old age” che in Gran Bretagna è ritenuta causa valida nei certificati ufficiali se a stabilirlo è un medico che ha visto il malato per un tempo sufficiente a diagnosticarne il declino. In questo poi il paziente aveva 99 anni e per parlare di “old age” il limite minimo è 80. A riportare la notizia i tabloid inglesi. Il certificato di morte è stato registrato 4 giorni dopo il funerale che si è tenuto nella cappella di St.George, il 13 aprile, dal segretario di Filippo, Brigadier Archie Miller-Bakewell. Il consorte della Regina si è spento serenamente all’età di 99 anni e non a causa di malattie o traumi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Lo ha reso noto con un certificato il capo dello staff medico che segue la famiglia reale, Sir Huw Thomas.di Edimburgo è morto lo scorso 9 aprile “di vecchiaia”, anzi “old age” che in Gran Bretagna è ritenutavalida nei certificati ufficiali se a stabilirlo è un medico che ha visto il malato per un tempo sufficiente a diagnosticarne il declino. In questo poi il paziente aveva 99 anni e per parlare di “old age” il limite minimo è 80. A riportare la notizia i tabloid inglesi. Il certificato diè stato registrato 4 giorni dopo il funerale che si è tenuto nella cappella di St.George, il 13 aprile, dal segretario di, Brigadier Archie Miller-Bakewell. Il consorteRegina si è spento serenamente all’età di 99 anni e non adi malattie o traumi ...

