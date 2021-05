Pensione: part time verticale riconosciuto nel calcolo contributi (Di mercoledì 5 maggio 2021) I periodi non lavorati nei rapporti di lavoro part time verticale o ciclico sono riconosciuti per intero dall’Inps, anche per le gestioni private, nel calcolo dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla Pensione. E’ quanto emerge dalla circolare Inps n. 74 del 4 maggio con la quale l’Istituto ha fornito le indicazioni sulla nuova modalità di calcolo dell’anzianità contributiva, introdotta dal 1° gennaio 2021 dall’articolo 1, comma 350, della Legge di Bilancio. Cosa cambia Precedentemente la disciplina previdenziale, ricorda la nota Inps, prevedeva che il parametro di misurazione per i periodi da riconoscere fosse la “settimana retribuita”: il numero dei contributi settimanali da accreditare ai fini delle prestazioni ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 5 maggio 2021) I periodi non lavorati nei rapporti di lavoroo ciclico sono riconosciuti per intero dall’Inps, anche per le gestioni private, neldei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla. E’ quanto emerge dalla circolare Inps n. 74 del 4 maggio con la quale l’Istituto ha fornito le indicazioni sulla nuova modalità didell’anzianitàva, introdotta dal 1° gennaio 2021 dall’articolo 1, comma 350, della Legge di Bilancio. Cosa cambia Precedentemente la disciplina previdenziale, ricorda la nota Inps, prevedeva che il parametro di misurazione per i periodi da riconoscere fosse la “settimana retribuita”: il numero deisettimanali da accreditare ai fini delle prestazioni ...

