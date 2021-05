OSS ruba Talofen, licenziata per giusta causa. (Di mercoledì 5 maggio 2021) Una Operatrice Socio Sanitaria di 24 anni, già in cura presso il SERD della sua città, è stata denunciata e poi licenziata dopo un furto di diverse confezioni di Talofen. E’ accaduto in Lombardia in una nota casa di riposo dell’hinterland monzese. La ragazza è stata tenuta sotto controllo per circa un mese dalla direzione aziendale dopo che era giunta in sede una nota anonima che parlava appunto di questi presunti furti. L’OSS è stata beccata da telecamere nascoste in fragranza di reato e denunciata alle autorità competenti. Dopo dieci giorni dall’accaduto la ragazza, assunta con un contratto a tempo indeterminato nel 2020 ad inizio Pandemia Covid-19, è stata convocata in Direzione per tentare una mediazione bonaria e pretendere le scuse. La situazione, però, è peggiorata perché la ragazza è andata in escandescenza prendendo a schiaffi la dirigente ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 5 maggio 2021) Una Operatrice Socio Sanitaria di 24 anni, già in cura presso il SERD della sua città, è stata denunciata e poidopo un furto di diverse confezioni di. E’ accaduto in Lombardia in una nota casa di riposo dell’hinterland monzese. La ragazza è stata tenuta sotto controllo per circa un mese dalla direzione aziendale dopo che era giunta in sede una nota anonima che parlava appunto di questi presunti furti. L’OSS è stata beccata da telecamere nascoste in fragranza di reato e denunciata alle autorità competenti. Dopo dieci giorni dall’accaduto la ragazza, assunta con un contratto a tempo indeterminato nel 2020 ad inizio Pandemia Covid-19, è stata convocata in Direzione per tentare una mediazione bonaria e pretendere le scuse. La situazione, però, è peggiorata perché la ragazza è andata in escandescenza prendendo a schiaffi la dirigente ...

Ruba abbigliamento intimo per 50 euro poi si scaglia contro la sicurezza: arrestato in zona stazione mentre tenta di fuggire TRENTO. Ieri pomeriggio, 2 maggio, le commesse di un negozio di abbigliamento in via Oss Mazzurana a Trento, hanno notato un giovane aggirarsi con fare sospetto tra gli scaffali del negozio e hanno avvisato il personale di vigilanza, che ha provveduto a controllarlo. L'uomo, che ...

