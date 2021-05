Numeri in chiaro, Giovanni Maga: «Aumentare i giorni fra prima e seconda dose non è un salto nel buio. Ora abbiamo i dati» (Di mercoledì 5 maggio 2021) Un’epidemia in ritirata e una campagna vaccinale che potrebbe portarci a un inverno in cui il Coronavirus non sarà protagonista delle cronache nazionali. È questa la prospettiva disegnata da Giovanni Maga nella nostra rubrica Numeri in chiaro. Il bollettino di oggi registra che il numero di decessi legati al Covid-19 è arrivato a 267 mentre gli ingressi in terapia intensiva 142. Secondo Maga, direttore dell’Istituto di Genetica Molecolare di Pavia, questi sono tutti segnali positivi: «Nell’ultimo mese abbiamo visto diminuire di oltre 100 mila unità le persone positive al Coronavirus. Il tasso di positività, al netto dei tamponi di controllo, è sotto al 10%. Anche con le riaperture il quadro epidemiologico non è peggiorato ma sta migliorando». Intanto la campagna vaccinale in Italia ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 maggio 2021) Un’epidemia in ritirata e una campagna vaccinale che potrebbe portarci a un inverno in cui il Coronavirus non sarà protagonista delle cronache nazionali. È questa la prospettiva disegnata danella nostra rubricain. Il bollettino di oggi registra che il numero di decessi legati al Covid-19 è arrivato a 267 mentre gli ingressi in terapia intensiva 142. Secondo, direttore dell’Istituto di Genetica Molecolare di Pavia, questi sono tutti segnali positivi: «Nell’ultimo mesevisto diminuire di oltre 100 mila unità le persone positive al Coronavirus. Il tasso di positività, al netto dei tamponi di controllo, è sotto al 10%. Anche con le riaperture il quadro epidemiologico non è peggiorato ma sta migliorando». Intanto la campagna vaccinale in Italia ...

