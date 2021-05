Napoleone e Paoli uniti contro la “cancel culture”

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 5 maggio 2021) “Fu vera gloria? Ai posteri l’ardua sentenza”. Mi perdonerà il grande Don Lisander, ma no, io non voglio lasciaree, la storia in senso lato, in balia dei preconcetti ideologici delle nuove mode. Perché spesso è saggio sospendere il giudizio. Mentre la tendenza moderna è quella di avere un’opinione (sbagliata) su tutto. Nel giorno del bicentenario della morte di uno dei più grandi generali mai esistiti, tra commemorazioni e “”, mi interessa più che altro ricordare quella che fu la sua nemesi per eccellenza, un generale come lui: Pasquale, il padre della patria corsa, una figura sicuramente meno nota e che, almeno qui in Italia, andrebbe a mio avviso riscoperta. Similitudini e differenze Ma perché questo? Per quale motivo, nel giorno dedicato a, dire della sua ...