Morgan, incidente in monopattino: cade e si frattura due costole. Il cantante: 'Colpa di un tombino' (Di mercoledì 5 maggio 2021) Morgan vittima di un incidente in monopattino a Milano . Il cantante ha rivelato di essere caduto, tre giorni fa, a causa di un tombino, e di essersi fratturato due costole . Leggi anche > La ... Leggi su leggo (Di mercoledì 5 maggio 2021)vittima di unina Milano . Ilha rivelato di essere caduto, tre giorni fa, a causa di un, e di essersito due. Leggi anche > La ...

PasqualeMarro : Incidente in monopattino per #Morgan: “Si è rotto due costole” - RobRiva_SOA : RT @ilgiornale: Il cantante è inattivo sui social dallo scorso 24 aprile, ma il sito Men on Wheels riporta che avrebbe avuto un brutto inci… - infoitcultura : Incidente in monopattino per Morgan: 'Si è rotto due costole' - ilgiornale : Il cantante è inattivo sui social dallo scorso 24 aprile, ma il sito Men on Wheels riporta che avrebbe avuto un bru… - infoitcultura : Morgan, 'rovinoso incidente in monopattino': caduto in strada per colpa di un tombino -