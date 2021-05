Mass Effect Legendary Edition ha un sacco di contenuti aggiuntivi da scaricare gratis

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 5 maggio 2021)verrà lanciato su PS4, PC, Xbox One e tramite retrocompatibilità su Xbox Series XS e PS5 il 14 maggio, ed è davvero stracolmo di: tutta la trilogia sarà racchiusa in quest'edizione, inclusi i relativi DLC. Gli sviluppatori però hanno voluto strafare, e hanno reso disponibili una quantità ancora maggiore di, tra cui la soundtrack originale e una seie di disegni e illustrazioni. EA e BioWare hanno infatti messo insieme un pacchetto di download da 1,7 GB che include 88 brani musicali da tutta la trilogia, tra cui un singolo Resynthesis, due artbook digitali, due fumetti digitali e una litografia digitale dell'astronave Normandy, che possono essere tutti scaricati da questo link. Come bonus aggiuntivo, c'è un'esperienza unica che vi ...