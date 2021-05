Mass Effect Legendary Edition – Content Mega-Release

(Di mercoledì 5 maggio 2021) In previsione dell’imminente lancio di, BioWare ha rilasciato diversi contenuti divertenti per i fan, tra cui un-cut della colonna sonora di, un’esperienza unica per creare key art personalizzate e un download gratuito di contenuti bonus. BioWare ha creato un’esperienza web che consente ai giocatori di personalizzare la propria

Ultime Notizie dalla rete : Mass Effect

In questo quinto mese dell'anno da segnalarsi l'artbook dedicato a, l'esordio di Resident Alien e ben due cofanetti completi dedicati a Tarzan e Army of Darkness. Le uscite Editoriale ...Mancano pochissimi giorni all'arrivo diLegendary Edition e sembra proprio che l'equipaggio della Normandy abbia deciso di riunirsi ancora una volta. Gli sviluppatori della serie, tra cui Jennifer Hale e Mark Meer festeggeranno ...In previsione dell’imminente lancio di Mass Effect Legendary Edition, BioWare ha rilasciato diversi contenuti divertenti per i fan, tra cui un mega-cut della ...Electronic Art e BioWare hanno messo a disposizione in maniera completamente gratuita tutti i contenuti delle vecchie Deluxe Edition di Mass Effect.