Mali | reporter francese | ' rapito da jihadisti | liberatemi'

Ultime Notizie dalla rete : Mali reporter

La Nuova Sardegna

Un giornalista francese, Olivier Dubois, ha annunciato di essere stato rapito all'inizio di aprile inda jihadisti affiliati ad Al - Qaeda, in un video di origine indeterminata che circola oggi sui social network. Un funzionario del ministero degli esteri francesi a Parigi ha confermato all'Afp ...Come ogni anno dal 2002,senza frontiere (Rsf) ha pubblicato la sua classifica mondiale della libertà di stampa. Il ...93 33,79 33,79 32,66 - 1 106 Angola 10,99 33,92 33,92 34,96 +3 1080,...Un giornalista francese, Olivier Dubois, ha annunciato di essere stato rapito all'inizio di aprile in Mali da jihadisti affiliati ad Al-Qaeda, in un video di origine indeterminata che circola oggi sui ...Anche il mondo dell’informazione ha i suoi «Giusti»: i giornalisti che hanno denunciato il male estremo, le dittature e i totalitarismi. E che hanno pagato con il carcere o la morte. Nel 2020, come ri ...