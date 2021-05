Lega | Becchetti | Raggi non canti vittoria | Corte Conti incombe

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma – “Comprendiamo l’esigenza delladi autocelebrarsi alla luce del rating di S&P. Le consigliamo di aspettare 5 giorni e vedere che cosa dicono dalladei, che ha acceso i riflettori sulla situazione drammatica delle municipalizzate.” “A leggere meglio quello che riporta S&P, si apprende che l’indebolimento finanziario di Roma si e’ ridotto non per merito dellama grazie alnuo sostegno del governo centrale.” “E’ solo grazie alle prospettive stabili, frutto della prevista ripresa economica dell’Italia e del sostegno finanziario dell’UE, se Roma potra’ ‘soddisfare le sue esigenze finanziarie senza accumulo di debito’. Il rating, pero’, potrebbe flettere verso il basso se le misure di Roma per ridurre i rischi presso le societa’ comunali non producessero i risultati ...

Ultime Notizie dalla rete : Lega Becchetti

RomaDailyNews

Drastica la replica del coordinatore romano della, Alfredo: "Primarie? Lo escludiamo. La coalizione di centrodestra è coesa e sceglieremo un candidato in maniera unita". 1 maggio 2021 -...Lo dichiara il coordinatore romano dellaAlfredo. "Questo - prosegue- è il migliore indicatore di come certa politica ha deciso di affrontare il problema". "Inoltre, Ama, ...È stato proclamato - informa la testata, specializzata in Arte e beni culturali, "Art Tribune" - il vincitore del bando di gara promosso da Invitalia per l’affidamento di progettazione e realizzazione ...Stallo nel centrodestra anche a causa delle tensioni tra Lega e FdI. FI lavora di ricucitura e spinge pera candidatura di Guido Bertolaso. Rampelli: «Le primarie di centrodestra? Non ne abbiamo parlat ...