La prima asta per vendere l'ex unicorno della bioplastica, Bio-on, va deserta (Di mercoledì 5 maggio 2021) Base d'asta 95 milioni di euro per la startup bolognese fallita dopo l'attacco del fondo Quintessential e l'inchiesta della Procura. Ora si valuta la vendita a pezzi Lo stabilimento di Bio-on a Bologna (foto: Bio-on)Nulla di fatto. Va deserta la prima asta per Bio-on. Nessun contendente si è fatto avanti per rilevare dal fallimento la startup bolognese della bioplastica, travolta a luglio 2019 dall'attacco del fondo statunitense Quintessential capital management e a ottobre da un'inchiesta della procura felsinea che ne ha azzerato i vertici. Base d'asta: 95 milioni di euro per rilevare in blocco i i beni in pancia alla Bio-on, dall'impianto sperimentaòe al portafoglio di brevetti e marchi, dalle ricerche aziendali alle scorte alle ...

