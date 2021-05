Infantino | «Punire i club vorrebbe dire punire anche i tifosi Ceferin dovrebbe…»

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Il presidente della FIFA Gianniha parlato in una lunga intervista all’Equipe dopo la vicenda Superlega Ecco le parole del numero uno della Fifa Gianniche ha dato alcuni spunti per il futuro del calcio europeo dopo il caso Superlega. SANZIONI SUPERLEGA – «Certe sanzioni potrebbero avere conseguenze importanti e poi bisognerebbe prendersene la responsabilità. C’è da capire di che provvedimenti si parli, sentoche bisogna, ma questo potrebbe volercastigarei calciatori, gli allenatori e idelle società coinvolte che non hanno nulla a che spartire con il progetto della Superlega. E’ compito delle istituzionali nazionali, poi dell’Uefa e quindi della Fifa, prendere le decisioni ...

