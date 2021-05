Il problema non è Fedez ma una Rai giurassica (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dimentichiamo per un attimo il concertone del Primo Maggio, il tentativo di censura denunciato da Fedez, il direttore di Rai3 Franco Di Mare e la commissione di Vigilanza. Lasciamo un secondo da parte la lottizzazione di cui tanto si parla in questi giorni e che fa parte della storia della televisione pubblica italiana, le nomine dei vertici Rai e la lista di chi parteciperà al bando per i quattro posti da consigliere di nomina parlamentare. Basta accendere la televisione per capire che il problema Rai è anche altrove: ovvero nella propria arretratezza tecnologica. Mentre intorno è tutto Netflix, Amazon Prime, Disney Channel, la Rai si ritrova con un sito internet vecchio, e con la piattaforma RaiPlay che non riesce a stare al passo con la concorrenza. Se premere il tasto “Netflix” sul telecomando e dare un’occhiata ai titoli del momento, registrare ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dimentichiamo per un attimo il concertone del Primo Maggio, il tentativo di censura denunciato da, il direttore di Rai3 Franco Di Mare e la commissione di Vigilanza. Lasciamo un secondo da parte la lottizzazione di cui tanto si parla in questi giorni e che fa parte della storia della televisione pubblica italiana, le nomine dei vertici Rai e la lista di chi parteciperà al bando per i quattro posti da consigliere di nomina parlamentare. Basta accendere la televisione per capire che ilRai è anche altrove: ovvero nella propria arretratezza tecnologica. Mentre intorno è tutto Netflix, Amazon Prime, Disney Channel, la Rai si ritrova con un sito internet vecchio, e con la piattaforma RaiPlay che non riesce a stare al passo con la concorrenza. Se premere il tasto “Netflix” sul telecomando e dare un’occhiata ai titoli del momento, registrare ...

