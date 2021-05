Giro d’Italia 2021 | 12^ tappa Siena-Bagno di Romagna | data | orari | tv e streaming

Leggi su sportface

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Giovedì 20 maggio si disputa la dodicesimadel, che parte daalle ore 11.20 e termina adi, con l’arrivo previsto tra le 16.54 e le 17.36 a seconda della mediaa di corsa. Ci si aspetta grande battaglia sugli Appennini, con una frazione da oltre 3500 metri di dislivello che promette scintille dopo gli sterrati dellaprecedente. DODICESIMA: PERCORSO E ALTIMETRIA TV E– Gli appassionati potranno seguire lasia in diretta tv su Rai Due ed Eurosport che in direttasu Rai Play, Eurosport Player, Sky Go e Dazn. Sportface vi racconterà tutto il...