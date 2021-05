Effetto scudetto: Zhang futuro in due mosse (Di mercoledì 5 maggio 2021) di Giulio Mola Dopo tre giorni di relax e festeggiamenti post scudetto in famiglia, l'Inter torna oggi al lavoro. Ma nei prossimi giorni, si decide soprattutto il futuro della società: il vertice che ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) di Giulio Mola Dopo tre giorni di relax e festeggiamenti postin famiglia, l'Inter torna oggi al lavoro. Ma nei prossimi giorni, si decide soprattutto ildella società: il vertice che ...

infoitsport : Roma, subito effetto Mourinho? I bookmakers abbassano la quota scudetto - Wes10Sneijder1 : RT @franvanni: Mourinho potrebbe tornare in Italia, non all'Inter. Che effetto le fa? “Sarebbe bello. Saprebbe divertire, interessare, sti… - nicolo_frate : RT @franvanni: Mourinho potrebbe tornare in Italia, non all'Inter. Che effetto le fa? “Sarebbe bello. Saprebbe divertire, interessare, sti… - franvanni : Mourinho potrebbe tornare in Italia, non all'Inter. Che effetto le fa? “Sarebbe bello. Saprebbe divertire, interes… - unabolgia : Dopo lo scudetto Mou alla Roma fa meno effetto #Inter19 -