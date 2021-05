Dl Covid, oggi voto finale (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) – L’Aula di Palazzo Madama ha avviato l’esame del dl Covid. Il provvedimento prevede misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in Dad o in quarantena. Il testo, che deve essere convertito in legge entro il 12 maggio, è stato già approvato dalla Camera. Il voto finale del Senato è previsto per la giornata di oggi. Tra le misure, in alternativa al diritto al lavoro agile e al congedo straordinario, e solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al medesimo congedo straordinario, fino al 30 giugno 2021 è riconosciuta la possibilità di usufruire della corresponsione di uno o più bonus (nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali) per l’acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) – L’Aula di Palazzo Madama ha avviato l’esame del dl. Il provvedimento prevede misure urgenti per fronteggiare la diffusione del-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in Dad o in quarantena. Il testo, che deve essere convertito in legge entro il 12 maggio, è stato già approvato dalla Camera. Ildel Senato è previsto per la giornata di. Tra le misure, in alternativa al diritto al lavoro agile e al congedo straordinario, e solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al medesimo congedo straordinario, fino al 30 giugno 2021 è riconosciuta la possibilità di usufruire della corresponsione di uno o più bonus (nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali) per l’acquisto di servizi di baby-sitting o di servizi integrativi per ...

