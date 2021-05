Daydreamer, trama 5 maggio 2021: la decisione di Can (Di mercoledì 5 maggio 2021) Anticipazioni Daydreamer oggi 5 maggio 2021 con Can che prenderà in mano la situazione e deciderà sul futuro di Leyla. Che cosa sta per accadere in Turchia? Tra Can e Sanem è tutto finito? Nuova puntata Daydreamer oggi 5 maggio 2021 con alcune decisioni che cambieranno le sorti dell'agenzia. È oramai risaputo che il povero fotografo abbia perso due anni della sua memoria e che non riesca a recuperarla. Sanem è disperata considerando che gli ultimi due anni della sua vita siano stati vissuti proprio con il fotografo. Ma come fare adesso? Can si è confidato con il padre Aziz sul fatto che lui non provi alcun sentimento per Sanem e la ragazza ha sentito tutto, essendo nascosta dietro una porta. I tentativi che Sanem ha fatto sino ad oggi sono risultati inutili, dal cambio dei vestiti ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 5 maggio 2021) Anticipazionioggi 5con Can che prenderà in mano la situazione e deciderà sul futuro di Leyla. Che cosa sta per accadere in Turchia? Tra Can e Sanem è tutto finito? Nuova puntataoggi 5con alcune decisioni che cambieranno le sorti dell'agenzia. È oramai risaputo che il povero fotografo abbia perso due anni della sua memoria e che non riesca a recuperarla. Sanem è disperata considerando che gli ultimi due anni della sua vita siano stati vissuti proprio con il fotografo. Ma come fare adesso? Can si è confidato con il padre Aziz sul fatto che lui non provi alcun sentimento per Sanem e la ragazza ha sentito tutto, essendo nascosta dietro una porta. I tentativi che Sanem ha fatto sino ad oggi sono risultati inutili, dal cambio dei vestiti ...

infoitcultura : Daydreamer, trama 4 maggio 2021: Leyla salva l'agenzia? - ItsLucyEm : DayDreamer, trama 7/05: Ayca si presenta in agenzia per l'incontro con Can - infoitcultura : Daydreamer, trama 3 maggio 2021: Can getta la spugna - redazionetvsoap : #Daydreamer #Anticipazioni La #trama di #domani, #4maggio - ItsLucyEm : DayDreamer, trama 6 maggio: Can presta il primo soccorso a un attore colpito da infarto -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer trama Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 5 maggio 2021 Sanem è felice per la sorella, ma possibile che Can non si degni di ringraziare per una volta anche lei? Qui la trama completa di Daydreamer Scopri le Trame delle Anticipazioni di Daydreamer dal 3 al ...

Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 4 maggio 2021 Qui la trama completa di Una Vita Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 3 all'8 maggio aprile 2021 Daydreamer: Le Anticipazioni della puntata di 4 maggio 2021 Nella puntata di ...

Anticipazioni DAYDREAMER 5 maggio 2021 TVSerial.it DayDreamer, il riassunto e le reazioni alla puntata del 4 maggio Nella puntata di DayDreamer - Le ali del sogno in onda martedì 4 maggio, Can confessa di non provare nulla per Sanem. Gli episodi di DayDreamer sono disponibili in streaming on demand sulla piattaform ...

DayDreamer, la puntata di martedì 4 maggio in streaming La puntata della soap turca in onda martedì 4 maggio è disponibile in streaming on demand sulla piattaforma Mediaset Play Infinity ...

Sanem è felice per la sorella, ma possibile che Can non si degni di ringraziare per una volta anche lei? Qui lacompleta diScopri le Trame delle Anticipazioni didal 3 al ...Qui lacompleta di Una Vita Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 3 all'8 maggio aprile 2021: Le Anticipazioni della puntata di 4 maggio 2021 Nella puntata di ...Nella puntata di DayDreamer - Le ali del sogno in onda martedì 4 maggio, Can confessa di non provare nulla per Sanem. Gli episodi di DayDreamer sono disponibili in streaming on demand sulla piattaform ...La puntata della soap turca in onda martedì 4 maggio è disponibile in streaming on demand sulla piattaforma Mediaset Play Infinity ...