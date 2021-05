Covid, tornano ad aumentare casi positivi in Abruzzo, oggi registrati 192 casi (Di mercoledì 5 maggio 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 71916 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 192 nuovi casi (di età compresa tra 9 mesi e 91 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 51, di cui 16 in provincia dell’Aquila, 5 in provincia di Pescara, 18 in provincia di Chieti e 12 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi e sale a 2422 (si tratta di un 70enne della provincia di Teramo e di una 49enne della provincia dell’Aquila). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 61333 dimessi/guariti (+395 rispetto a ieri). Gli attualmente ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 5 maggio 2021) L'Aquila - Sono complessivamente 71916 ial19indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 192 nuovi(di età compresa tra 9 mesi e 91 anni). Icon età inferiore ai 19 anni sono 51, di cui 16 in provincia dell’Aquila, 5 in provincia di Pescara, 18 in provincia di Chieti e 12 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovie sale a 2422 (si tratta di un 70enne della provincia di Teramo e di una 49enne della provincia dell’Aquila). Nel numero deisono compresi anche 61333 dimessi/guariti (+395 rispetto a ieri). Gli attualmente ...

tuttoggi : La Valle Umbra Servizi S.p.a, comunica la riapertura delle 'Case dell’Acqua'. Tornano infatti ad erogare acqua le f… - AdornatoAntonio : RT @_DAGOSPIA_: TORNANO AD AUMENTARE LE MORTI BIANCHE, E NON E' SOLO COLPA DEL COVID: MANCA LA PREVENZIONE - AlessandroV1953 : RT @_DAGOSPIA_: TORNANO AD AUMENTARE LE MORTI BIANCHE, E NON E' SOLO COLPA DEL COVID: MANCA LA PREVENZIONE - Magamag76377872 : RT @_DAGOSPIA_: TORNANO AD AUMENTARE LE MORTI BIANCHE, E NON E' SOLO COLPA DEL COVID: MANCA LA PREVENZIONE - _DAGOSPIA_ : TORNANO AD AUMENTARE LE MORTI BIANCHE, E NON E' SOLO COLPA DEL COVID: MANCA LA PREVENZIONE -