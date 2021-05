Covid, l’immunità di gregge è improbabile da raggiungere. Fine di un mito che ci accompagna dall’inizio dell’emergenza (Di mercoledì 5 maggio 2021) Emergenza Covid, l’immunità di gregge è improbabile da raggiungere. Le varianti corrono, le vaccinazioni non tanto. Ad un anno dall’inizio dell’emergenza sanitaria, ora anche gli esperti ritengono che l’immunità di gregge contro il Covid sia quantomeno improbabile da raggiungere. E un parere di rilievo arriva dagli USA, un Paese messo in ginocchio dal numero di contagi ma che dal punto di vista della somministrazione del vaccino non sta certo andando a rilento. CoronavirusCovid, l’immunità di gregge è improbabile da raggiungere Il problema principale che allontana l’immunità ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Emergenzadida. Le varianti corrono, le vaccinazioni non tanto. Ad un annosanitaria, ora anche gli esperti ritengono chedicontro ilsia quantomenoda. E un parere di rilievo arriva dagli USA, un Paese messo in ginocchio dal numero di contagi ma che dal punto di vista della somministrazione del vaccino non sta certo andando a rilento. CoronavirusdidaIl problema principale che allontana...

