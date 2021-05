Caso Denise Pipitone | il corpicino della piccola dietro un muro? Ecco cosa sta succedendo

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Sul, la Procura di Marsala ha riaperto le indagini. La bambina scomparì da Mazara del Vallo il 1° settembre del 2004, ma troppe, ancora oggi, sono le incongruenze e le questioni che non tornano. Ma da poche ore è uscita l’ipotesi choc: si cerca il cadavere. Leggi anche:: la Procura di Marsala riapre le indagini La segnalazione Piera Maggio, la mamma, è rimasta di stucco quando ha saputoricerca, tramite la stampa: “Cercano il cadavere? Non ne sapevo nulla, perché non mi hanno chiamato?” I Carabinieri, successivamente a una segnalazione anonima, stanno perlustrando l’ex abitazione di Anna Corona. In base ...

MediasetTgcom24 : Caso Denise, ispezione dei carabinieri nella casa di Anna Corona #denisepipitone - fanpage : Caso #DenisePipitone, nuova ispezione a casa di Anna Corona: segnalati una botola e dei lavori misteriosi - MediasetTgcom24 : Denise Pipitone, la procura di Marsala torna a indagare sul caso #denisepipitone - waleekaty : Ho ascoltato il caso Denise Pipitone, cioè veramente hanno aspettato 17 anni per ispezionare la casa di Anna? Ho i… - Yeah_ItsRoberta : RT @Marica98_: Comunque nel caso dovessero trovare una qualsiasi traccia che Denise è stata lì anche solo di passaggio, meritano l'ergastol… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Denise

Ci sono anche i Vigili del fuoco in via Pirandello a Mazara del Vallo (Trapani) dove prosegue l'ispezione nella palazzina che in passato fu abitata da Anna Corona, la madre della sorellastra diPipitone, la bambina di 4 anni scomparsa nel nulla il primo settembre 2004. All'interno è stata anche controllata una botola che si trova nel garage.Pipitone, ispezione in casa di Anna Corona/ Si cerca corpo? Procura smentisce OPERAIO MORTO ...momento sotto sequestro in attesa degli esami della scientifica e del magistrato assegnato al. ...Possibile svolta nel caso di Denise Pipitone: la madre non avvertita del blitz delle forze dell'ordine che stanno ispezionando la dimora che fu di Anna Corona ...Palermo, 5 mag. (Adnkronos) - Ci sono anche i Vigili del fuoco in via Pirandello a Mazara del Vallo (Trapani) dove prosegue l'ispezione nella palazzina che in passato fu abitata da Anna Corona, la mad ...