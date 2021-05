Call of Duty 2021: Sledgehammer sta sviluppando il gioco (Di mercoledì 5 maggio 2021) Arriva da Activision la conferma che Call of Duty 2021 sarà sviluppato da Sledgehammer Games Durante la recente convention organizzata da Activision e Blizzard proprio per presentare i loro prossimi progetti, non solo è arrivata la conferma dell’intensione di far uscire durante il 2021 una nuova versione premium di Call of Duty, ma anche la notizia che la realizzazione di questa è già in corso presso la software house Sledgehammer Games. Non è la prima volta che questa azienda si appresta a sviluppare un gioco della serie: hanno la loro firma capitoli importanti del franchise come Modern Warfare III e Advanced Warfare. Call of Duty 2021: cosa aspettarsi dal gioco ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 5 maggio 2021) Arriva da Activision la conferma cheofsarà sviluppato daGames Durante la recente convention organizzata da Activision e Blizzard proprio per presentare i loro prossimi progetti, non solo è arrivata la conferma dell’intensione di far uscire durante iluna nuova versione premium diof, ma anche la notizia che la realizzazione di questa è già in corso presso la software houseGames. Non è la prima volta che questa azienda si appresta a sviluppare undella serie: hanno la loro firma capitoli importanti del franchise come Modern Warfare III e Advanced Warfare.of: cosa aspettarsi dal...

