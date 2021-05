**Calcio: D'Amico, 'corsa Champions? Lazio non favorita ma ha delle possibilità'** (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "La Lazio non è favorita per la corsa Champions, vedo meglio Napoli, Juventus e Atalanta". Lo ha detto Vincenzo D'Amico, ex bandiera biancoceleste, all'Adnkronos, riguardo la possibilità della Lazio di qualificarsi alla prossima Champions League. "5 punti di svantaggio non sono pochi - ha continuato D'Amico - ma vincendo la partita che deve recuperare e portandosi a -2 ha delle possibilità". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "Lanon èper la, vedo meglio Napoli, Juventus e Atalanta". Lo ha detto Vincenzo D', ex bandiera biancoceleste, all'Adnkronos, riguardo ladelladi qualificarsi alla prossimaLeague. "5 punti di svantaggio non sono pochi - ha continuato D'- ma vincendo la partita che deve recuperare e portandosi a -2 ha".

