Brillano i mercati europei

(Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) – Tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente., che confermano un mood positivo a dispetto della performance negativa deiasiatici e statunitensi,. A sostenere il rally anche i dati del PMI dei servizi, che confermano l’uscita dalla recessione con la fine delle restrizioni. L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01%. L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 66,56 dollari per barile.Sulla parità lo spread, che rimane a quota +106 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,84%. Tra idel Vecchio Continente bilancio decisamente positivo per Francoforte, che vanta un progresso dell’1,35%, buona ...