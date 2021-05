Andrew Garfield dice che non sarà in Spider-Man: No Way Home (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’attore, che aveva interpretato l’Uomo ragno nei due Amazing Spider-Man, ha smentito le voci su un suo coinvolgimento nel prossimo film che dovrebbe basarsi sul multiverso. Ma quanto siamo disposti a credere alle sue dichiarazioni? Il dubbio in questi casi è sempre: ci è o ci fa? Andrew Garfield, il giovane attore recentemente protagonista del nuovo film di Gia Coppola, Mainstream, nelle ultime or ha smentito la sua partecipazione in Spider-Man: No Way Home, in uscita il prossimo dicembre. Il fatto è significativo poiché i rumor sempre più insistenti degli ultimi mesi immaginavano la trama del nuovo film Marvel basata su un multiverso che facesse incontrare diverse incarnazioni dell’Uomo ragno. Quindi, non solo il supereroe titolare del momento, interpretato da Tom Holland, ma ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’attore, che aveva interpretato l’Uomo ragno nei due Amazing-Man, ha smentito le voci su un suo coinvolgimento nel prossimo film che dovrebbe basarsi sul multiverso. Ma quanto siamo disposti a credere alle sue dichiarazioni? Il dubbio in questi casi è sempre: ci è o ci fa?, il giovane attore recentemente protagonista del nuovo film di Gia Coppola, Mainstream, nelle ultime or ha smentito la sua partecipazione in-Man: No Way, in uscita il prossimombre. Il fatto è significativo poiché i rumor sempre più insistenti degli ultimi mesi immaginavano la trama del nuovo film Marvel basata su un multiverso che facesse incontrare diverse incarnazioni dell’Uomo ragno. Quindi, non solo il supereroe titolare del momento, interpretato da Tom Holland, ma ...

