Verducci PD | “Subito stabilizzazione dei docenti precari É la principale delle urgenze”

(Di martedì 4 maggio 2021) "Sono molto importanti le parole del Ministro Bianchi sulla necessità di stabilizzare idella scuola. Serveuna procedura straordinaria per ladeistorici che permetta di avere tutti gli insegnanti in cattedra per l'inizio del prossimo anno scolastico". L'articolo .

Lo stesso decreto che si attende a giorni Francesco, senatore del Partito democratico: "... Chiediamo al ministro di portarein Parlamento questo provvedimento". "Il precariato, ormai, ...Dobbiamo fare in modo che ci siauna stabilizzazione' , afferma. E poi: 'Il precariato, ormai, mortifica la professionalità degli insegnanti e tutto il sistema scolastico, in generale.Maggio potrebbe essere il mese decisivo per chiudere la questione assunzioni docenti a settembre? Quella sul reclutamento è infatti una delle tante battaglie infinite fra Movimento Cinque Stelle e Leg ...Dopo aver ascoltato le organizzazioni sindacali, è il turno delle forze politiche commentare le misure e le prospettive del Recovery Plan per il mondo dell’istruzione.