Titano: ci sono laghi e mari sulla luna di Saturno (Di martedì 4 maggio 2021) I dati provenienti dalla sonda Cassini, inviata nello spazio dalla NASA il 15 ottobre del 1997, mostrano come laghi e mari persistano sulla superficie di Titano. Che cos’è Titano? Titano è una delle lune di Saturno, oltre che la più grande tra quelle che orbitano intorno al pianeta. È uno dei corpi rocciosi più massicci Leggi su periodicodaily (Di martedì 4 maggio 2021) I dati provenienti dalla sonda Cassini, inviata nello spazio dalla NASA il 15 ottobre del 1997, mostrano comepersistanosuperficie di. Che cos’èè una delle lune di, oltre che la più grande tra quelle che orbitano intorno al pianeta. È uno dei corpi rocciosi più massicci

wski_el : Mi spaccio per e forse sono davvero la rappresentazione umana, nonché espressione artistica de la Luce, il Tempo ed… - LaVeraNike : Sono Nike, figlia del titano Pallante e della ninfa Oceanina Stige. Dea della vittoria, rappresentata da un paio di… - Nonzi83 : Sono romanista. Ogni volta che l Inter vince lo scudetto, speriamo non spesso ?? la ritengo come un risarcimento a q… - wski_el : Sono troppo sensibile, sulla pelle sento il dolore. Ma sempre un Titano, non so barattiamo con un frammento del mi… - YIFAMINO : @hanb1noo DA TITANO volevo dire da gigante mq vabbè è uguale sono arrabbiata -