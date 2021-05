Tennis: Internazionali Bnl, consentito ingresso al pubblico al 25% dagli ottavi (Di martedì 4 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 4 maggio 2021) su Notizie.it.

ATPtennis2002 : RT @InteBNLdItalia: Tutto pronto per la presentazione della 78esima edizione degli Internazionali BNL d'Italia! Segui la diretta su Faceboo… - SuperTennisTv : In diretta dalla Sala Stampa dello Stadio Olimpico di Roma la presentazione della 78esima edizione degli Internazio… - InteBNLdItalia : Tutto pronto per la presentazione della 78esima edizione degli Internazionali BNL d'Italia! Segui la diretta su Fac… - Ladal17 : ?? Nella sala stampa dello Stadio Olimpico è iniziata la conferenza di presentazione degli Internazionali BNL d'Ital… - SignorAldo : RT @lucianoghelfi: #Tennis: gli #Internazionali d'#Italia (dall'8 al 16 maggio al Foro Italico di #Roma) si svolgeranno con il pubblico, a… -