Sarri - Roma a un passo | a breve il vertice La rosa gli piace | e con 3 - 4 colpi

(Di martedì 4 maggio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

AlfredoPedulla : #Roma-#Fonseca, rapporto finito e valutazioni anche sull’immediato. In agenda incontro con agente di #Sarri, sempre… - capuanogio : #Sarri alla #Roma, ci siamo. A breve il vertice tra il suo agente e il club, pronto un contratto da 4 milioni più b… - Bambaloroma : RT @Gazzetta_it: #Sarri allenatore della #Roma a un passo, a breve il vertice - MomentiCalcio : Roma – Fonseca: Avanti insieme fino a fine stagione, poi tutto pronto per l’arrivo di Sarri - gianmilan76 : RT @Gazzetta_it: #Roma perché #Sarri è la scelta più giusta -

Ultime Notizie dalla rete : Sarri Roma

Parlando di, è un rischio che la famiglia Friedkin - alle prese col crollo verticale della gestione Fonseca - pare non voler correre, anche perché l'impressione è che, inevitabilmente, la ...Mauriziovede lacome una bella addormentata che ha solo bisogno di essere svegliata. La primavera giallorossa ha anche questa chiave di lettura: gli entusiasmi sopiti devono essere ridestati, è una ...AS ROMA CALCIOMERCATO - Maurizio Sarri e la Roma, un flirt che va avanti da tempo ma che vive di continui alti e bassi, almeno per quanto riguarda le voci di mercato. Un giorno sembra a un passo dai g ...Sarri ha già dato la sua disponibilità e la Roma è pronta ad offrirgli un biennale da 4,5 milioni di euro l’anno (2,5 in più della cifra percepita da Fonseca). Ha già rifiutato le avances ...