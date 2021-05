Rallentamenti per aggiornamenti Axios Italia oggi 4 maggio (Di martedì 4 maggio 2021) Bisogna prendere in esame alcuni Rallentamenti dovuti ad aggiornamenti Axios oggi 4 maggio, almeno stando alle indicazioni raccolte fino a questo momento. Non vi sto parlando di un vero e proprio down, né di problemi in linea con quanto vi abbiamo riportato durante il mese di aprile con un altro articolo. Tuttavia, non è escluso che questo martedì si possano riscontrare delle anomalie in fase di accesso e di login alla segreteria digitale. Al momento, va detto, la situazione sembra essere sotto controllo. Attenzione agli aggiornamenti Axios oggi 4 maggio: difficoltà con segreteria digitale Non ci sono comunicazioni ufficiali al momento, utili per far luce sugli eventuali aggiornamenti Axios in ... Leggi su optimagazine (Di martedì 4 maggio 2021) Bisogna prendere in esame alcunidovuti ad, almeno stando alle indicazioni raccolte fino a questo momento. Non vi sto parlando di un vero e proprio down, né di problemi in linea con quanto vi abbiamo riportato durante il mese di aprile con un altro articolo. Tuttavia, non è escluso che questo martedì si possano riscontrare delle anomalie in fase di accesso e di login alla segreteria digitale. Al momento, va detto, la situazione sembra essere sotto controllo. Attenzione agli: difficoltà con segreteria digitale Non ci sono comunicazioni ufficiali al momento, utili per far luce sugli eventualiin ...

muoversintoscan : ?? In #A11, rallentamenti per una perdita di carico tra Prato Ovest e Prato Est in direzione Firenze #viabiliTOS #viabiliFI - muoversintoscan : ? In #FiPiLi, per lavori, tra Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa, 2 km di coda in direzione Firenze e rallentamen… - LuceverdeRadio : [AGG] ?? #treni -Linea AV Roma - Firenze ?traffico ferroviario tornato regolare tra tra Orvieto e Chiusi dopo un i… - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #FiPiLi, rallentamenti RISOLTI per incidente al km 75+400 tra Pisa Nord-Est e Pisa Centro… - muoversintoscan : ? In #FiPiLi, rallentamenti per incidente al km 75+400 tra Pisa Nord-Est e Pisa Centro in direzione mare… -