Prato, morire di lavoro a 23 anni: Luana, uccisa per un incidente in fabbrica

Una tragedia si è consumata lunedì 3 maggio, a Oste, alle porte di Montemurlo, provincia di Prato, una 22enne è deceduta dopo un incidente sul lavoro in un'azienda tessile. Luana D'Orazio, una giovane operaia di 22 anni è morta lunedì in un incidente sul lavoro in uno stabilimento del distretto tessile pratese. L'incidente è avvenuto intorno alle 11 all'interno di un'azienda tessile di Oste di Montemurlo, in provincia di Prato. Secondo una prima e ancora frammentaria ricostruzione dell'accaduto, la ragazza stava lavorando quando è rimasta incastrata a un macchinario tessile. Sul posto sono rapidamente intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri di Montemurlo e un'ambulanza del 118, ma per la giovane donna non c'è ...

EugenioGiani : Non si può morire sul #lavoro a nessuna età. Luana, una giovane mamma di 23 anni è rimasta coinvolta in un incident… - Edorsi53 : RT @sruotolo1: Non c’è mai fatalità quando si muore al lavoro. Luana D’Orazio aveva 22 anni, era mamma da poco, uccisa dal macchinario dell… - PalmeStef : RT @sruotolo1: Non c’è mai fatalità quando si muore al lavoro. Luana D’Orazio aveva 22 anni, era mamma da poco, uccisa dal macchinario dell… - PonzErica : RT @sruotolo1: Non c’è mai fatalità quando si muore al lavoro. Luana D’Orazio aveva 22 anni, era mamma da poco, uccisa dal macchinario dell… - susy_juve : La mia Prato piange Luana D’Orazio, non si può morire così ???? -