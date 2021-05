Prato, giovane donna muore in un ingranaggio di una macchina tessile (Di mercoledì 5 maggio 2021) Lavorava da circa un anno in un'azienda tessile, in provincia di Prato, a Oste di Montemurlo. E lì, in fabbrica, che è morta Luana D'Orazio, 22 anni, (CHI ERA) finendo dentro l'ingranaggio dell'orditoio, la macchina che permette di preparare la struttura verticale della tela che costituisce la trama del tessuto. Luana era anche una giovane mamma, di un bambino di 5 anni. Viveva a Pistoia, con i genitori e il fratello. L'incidente Secondo una prima ricostruzione, la 22enne sarebbe rimasta impigliata nel rullo del macchinario a cui stava lavorando, venendo poi trascinata. Accanto a lei c'era un collega, girato di spalle: quando si è voltato ha visto quello che era successo, ma ha riferito di "non aver udito grida di aiuto". L'allarme è scattato subito, sul posto sono arrivati vigili, ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 5 maggio 2021) Lavorava da circa un anno in un'azienda, in provincia di, a Oste di Montemurlo. E lì, in fabbrica, che è morta Luana D'Orazio, 22 anni, (CHI ERA) finendo dentro l'dell'orditoio, lache permette di preparare la struttura verticale della tela che costituisce la trama del tessuto. Luana era anche unamamma, di un bambino di 5 anni. Viveva a Pistoia, con i genitori e il fratello. L'incidente Secondo una prima ricostruzione, la 22enne sarebbe rimasta impigliata nel rullo delrio a cui stava lavorando, venendo poi trascinata. Accanto a lei c'era un collega, girato di spalle: quando si è voltato ha visto quello che era successo, ma ha riferito di "non aver udito grida di aiuto". L'allarme è scattato subito, sul posto sono arrivati vigili, ...

MediasetTgcom24 : Prato, incidente in una fabbrica tessile: muore giovane mamma 22enne - FrancescoBonif1 : La notizia della morte di Luana, giovane operaia che ha perso la vita intrappolata in un macchinario nella fabbrica… - Davide_2503 : RT @MarcoRizzoPC: Luana,giovane madre,morta ieri a Prato a 22 anni in una fabbrica tessile,tranciata da un macchinario.Un’altra morte sul l… - Davide_2503 : RT @PartitComunista: Ancora un altro morto sul lavoro, questa volta a pagarne le conseguenze è una giovane lavoratrice del tessile di Prato… - FeiDracu : @canenero @acino2020 @Lucafale @DavideDWLuciano @matteosalvinimi @WHO '... procuratore capo di Prato Giuseppe Nicol… -