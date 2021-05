Podargo l'uccello re di Instagram: è uno strano rapace con la bocca da rana (Di martedì 4 maggio 2021) Il Podargo strigoide è uno strano uccello: lo scambiano spesso per un gufo ma non è un gufo, ha il corpo grosso e tozzo, un piumaggio mimetico che lo fa sembrare un pezzo di tronco, grandi occhi tondi ... Leggi su quotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Ilstrigoide è uno: lo scambiano spesso per un gufo ma non è un gufo, ha il corpo grosso e tozzo, un piumaggio mimetico che lo fa sembrare un pezzo di tronco, grandi occhi tondi ...

annamariamoscar : Se non conosci il podargo, non usi abbastanza Instagram: è l’uccello più “instagrammabile” per la… - arcocielo : RT @greenMe_it: Se non conosci il podargo, non usi abbastanza Instagram: è l’uccello più “instagrammabile” per la scienza - greenMe_it : Se non conosci il podargo, non usi abbastanza Instagram: è l’uccello più “instagrammabile” per la scienza… -