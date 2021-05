Papa | regolamentare finanza | speculazione è insostenibile

(Di martedì 4 maggio 2021)Francesco chiede di 'la' perché la situazione, a causa della, è diventata 'e pericolosa'. 'Mentre l'economia reale, quella che crea lavoro, è in ...

... peri mercati finanziari e proteggere i cittadini in pericolo. La pandemia e gli interventi diFrancesco A poco più di un anno dall'inizio della pandemia mondiale di Covid - 19, ...Francesco chiede di 'la finanza' perché la situazione, a causa della speculazione, è diventata 'insostenibile e pericolosa'. 'Mentre l'economia reale, quella che crea lavoro, è in ...E’ un videomessaggio del tutto particolare quello che accompagna l’intenzione di preghiera di Papa Francesco per questo mese di maggio sul tema Il mondo della finanza: “Preghiamo perché i responsabili ...Papa Francesco chiede di regolamentare la finanza perché la situazione, a causa della speculazione è diventata "insostenibile". (ANSA) ...