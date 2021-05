Ospedale San Gennaro, unità vaccinale mobile nel cuore della Sanità: un successo (Di martedì 4 maggio 2021) di Maridì Vicedomini Un successo annunciato per la prima unità vaccinale mobile anti covid 19 attivata lo scorso week end nel grande piazzale – parcheggio dell’Hospital San Gennaro, nel cuore del quartiere Sanità di i Napoli. L’equipe eccellente capitanata dalla dottoressa Fiorella De Rosa, dirigente medico della Asl Napoli 1 Centro, coadiuvata dagli infermieri Salvatore La Ferola e Nadia Coppola, in soli quattro giorni, ha somministrato circa 2500 vaccini. “Siamo molto soddisfatti della nostra mission “ha detto la Dottoressa De Rosa, visibilmente emozionata anche per il caloroso e spontaneo applauso tributato a lei ed al suo staff dagli abitanti della “Sanità” per il lavoro svolto sul territorio, “non ... Leggi su ildenaro (Di martedì 4 maggio 2021) di Maridì Vicedomini Unannunciato per la primaanti covid 19 attivata lo scorso week end nel grande piazzale – parcheggio dell’Hospital San, neldel quartieredi i Napoli. L’equipe eccellente capitanata dalla dottoressa Fiorella De Rosa, dirigente medicoAsl Napoli 1 Centro, coadiuvata dagli infermieri Salvatore La Ferola e Nadia Coppola, in soli quattro giorni, ha somministrato circa 2500 vaccini. “Siamo molto soddisfattinostra mission “ha detto la Dottoressa De Rosa, visibilmente emozionata anche per il caloroso e spontaneo applauso tributato a lei ed al suo staff dagli abitanti” per il lavoro svolto sul territorio, “non ...

virginiaraggi : Quello che vedete nelle immagini è l’ex ospedale San Giacomo di Roma, e fa davvero rabbia vederlo cosi. Bisogna ri… - giornalemetro : Nuova colonna laparoscopica presentata all’Ospedale San Leopoldo Mandic di Merate | Giornale Metropolitano - AppiaPolis : New post (ASL & OSPEDALE SAN ROCCO, NOMINE FASULLE E INDISCREZIONI… IL DG SCRIVE A RAUCCI: TRANQUILLO!) has been pu… - Etrurianews : Il coordinatore regionale di Forza Italia Lazio ha chiesto un incontro urgente al presidente Zingaretti LATINA - 'L… - GiuseppeBelcas3 : Mi auguro che l'Asp di Cosenza dia immediate risposte al fine di evitare la paralisi dell'ambulatorio di #oncologia… -