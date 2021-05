Omicidio Vannini, Marco ha avuto giustizia. Valentini: ‘Le bugie senza logica e negare l’evidenza non paga’ (Di martedì 4 maggio 2021) Ricevo questa lettera da parte di Mauro Valentini, co-autore insieme a Marina Conte del libro “Mio figlio Marco – La verità sul caso Vannini”. «Cara Direttrice. Cara Maria. Ieri si è compiuto l’ultimo atto di quello che è stato il calvario di due genitori per ottenere giustizia.Ieri la Cassazione ha sancito che Marco Vannini, giovane meraviglioso di soli 20 anni, è stato assassinato dall’intera famiglia che lui credeva fosse anche la sua. La famiglia della sua fidanzata. Gli aspetti giudiziari sono noti a molti e anche tu, insieme a me, hai seguito questa vicenda e le tante, troppe assurdità di un iter giudiziario che era fin dal primo giorno palese ma che per ricondurlo alla logica che ieri la Cassazione ha sancito, ha attraversato cinque gradi di giudizio e montagne ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 maggio 2021) Ricevo questa lettera da parte di Mauro, co-autore insieme a Marina Conte del libro “Mio figlio– La verità sul caso”. «Cara Direttrice. Cara Maria. Ieri si è compiuto l’ultimo atto di quello che è stato il calvario di due genitori per ottenere.Ieri la Cassazione ha sancito che, giovane meraviglioso di soli 20 anni, è stato assassinato dall’intera famiglia che lui credeva fosse anche la sua. La famiglia della sua fidanzata. Gli aspetti giudiziari sono noti a molti e anche tu, insieme a me, hai seguito questa vicenda e le tante, troppe assurdità di un iter giudiziario che era fin dal primo giorno palese ma che per ricondurlo allache ieri la Cassazione ha sancito, ha attraversato cinque gradi di giudizio e montagne ...

